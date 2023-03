KVÍZ: Zmaturoval by si v roku 2023 zo slovenčiny? Tieto otázky študentov poriadne potrápili

OK

OK

Dnešným dňom, 14. marcom, sa začali na Slovensku písomné maturity, ktoré potrvajú až do piatka 17. marca. Absolvovať ich má viac ako 41 000 maturantov. Študenti záverečných ročníkov stredných škôl si v prvý deň maturít overili svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry (prípadne z maďarského jazyka a literatúry).

Študentov, ktorí dnes zasadli do školských lavíc, aby sa popasovali so skúškou dospelosti, čakala okrem externého testu aj slohová práca. Všetky podrobnosti o maturite zverejňuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). Predtým to zastrešoval NÚCEM, ktorý sa však 1. júla 2022 zlúčil s ďalšími priamo riadenými organizáciami.

Zo stránky NIVAM-u sme čerpali aj pri tvorbe tohto kvízu. Vzhľadom na to, že testy zo slovenčiny sa hodnotia centrálne, kľúč so správnymi odpoveďami na portáli nezverejňujú. Nejde teda o overené odpovede, správne možnosti označil redakčný tím a za prípadné chybné odpovede nenesie zodpovednosť NIVAM.

Vybrali sme 10 otázok z testu zo slovenčiny, sústredili sme sa len na otázky s viacerými možnosťami. Študentov vraj potrápila najmä otázka číslo 6, pri ktorej mali z otázok pre Daniela Heviera v ukážke 1 vypísať neplnovýznamové fázové sloveso. Správna odpoveď bola začal si, resp. začať. Vyskúšaj si, či by si tento rok bez problémov zmaturoval alebo či potrebuješ oprášiť staré učebnice.

Ukážky nájdeš nižšie, nezabudni si ich pozorne prečítať skôr, než prejdeš k otázkam.

Zdroj: NÚCEM

Zdroj: NÚCEM

Autor testu: Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

Kvíz KVÍZ: Dokázal by si zmaturovať v roku 2023 zo slovenčiny? 1/10 Do ktorej literatúry z hľadiska literárnohistorického obdobia zaraďujeme tvorbu Williama Shakespeara? do stredovekej do renesančnej do barokovej do romantickej 2/10 Slovné spojenie „veľa kriku pre nič“ možno v súčasnosti zaradiť medzi parafrázy epigramy frazeologizmy anekdoty 3/10 V ktorej možnosti dochádza k spodobovaniu/znelostnej asimilácii? iba kupovať farby spôsobiť si „maliarsky lakeť“ hudbe, intenzívne maľujem nemohol pohnúť rukou 4/10 Ktorý umelecký prostriedok predstavuje veta „jedz krásu života sťa každodenný chlieb“? epiteton inotaj prirovnanie zosobnenie 5/10 Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 1? Ako spisovateľ prežíval Hevier kedysi tvorivú krízu. Hevier sa od útleho detstva túžil stať výtvarníkom. Hevierove aktivity zahŕňajú intenzívnu pedagogickú činnosť. Viaceré Hevierove knižky zostávajú aktuálne. 6/10 Ktoré slovo z ukážky 1 obsahuje samohláskovú skupinu? dizertáciu intenzívnejšie viac pomôže 7/10 Ktorý umelecký prostriedok sa nachádza v poslednej strofe básne Spáč v údolí? zdrobnenina anafora metafora hyperbola 8/10 V ktorom verši básne Spáč v údolí sa nachádza personifikácia? kde slnce jagá sa z vrcholu divej hory spí v slnku s rukami na svojej tichej hrudi spí, bledý, pod mráčkom, tam kde zem trávu tasí takýmto úsmevom smejú sa choré deti 9/10 V ktorej možnosti sa nachádza slovo majúce homonymný pár? obdaril menom naslepo chlapa v umastenej košeli deň alebo dva odpočinku čo som vám vlnu predal 10/10 V ktorej možnosti sa nachádza veta s neuspokojivo končiacou (stúpavou) melódiou? Akože sa máš? Ale ma ešte znáte? Daj Boh šťastia, Ondrej! To-to-to – teraz už viem, už viem. Vyhodnotiť kvíz

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.