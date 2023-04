Slafkovský má odkaz pre Slovákov pred blížiacimi sa MS. V exkluzívnom vyjadrení prezradil, či si oblečie národný dres.

Opora slovenskej reprezentácie a draftová jednotka Juraj Slafkovský považuje svoje účinkovanie na tohtoročných MS za uzavretú tému. Rodák z Košíc v exkluzívnom blogu na NHL.com otvorene prehovoril aj o dlhej rekonvalescencii po zranení či plánovanom sťahovaní.

„Viem, že fanúšikovia na Slovensku už čakajú na majstrovstvá sveta, ale to je pre mňa tento rok asi uzavretá vec. Veď som bol naposledy na ľade 15. januára, to je veľmi dlhý čas na to, aby som do toho len tak skočil a zrazu hral na šampionáte,“ píše 19-ročný hráč Montreal Canadiens.

Juraj Slafkovský. Zdroj: TASR/Martin Baumann

Nebolo by to ono, hovorí

Juraj Slafkovský tvrdí, že by to bez jediného odohratého zápasu za posledné tri mesiace „nebolo ono,“ keďže by nebol v najlepšej kondícií. Tvrdí, že keby mal na konci sezóny odohraných aspoň pár zápasov, bolo by to iné.

„Takto nie som rozohraný, aj keby som nejaký čas korčuľoval, musel by som sa začať dostávať do kontaktov a do herného rytmu. Celkovo nie je veľa času na to, aby som sa dostal do ideálnej formy a keby som bol len päťdesiatpercentný, tak by nemalo zmysel zaberať miesto niekomu, kto bol celú sezónu v zápasom tempe a hral dobre.“

V blogu vyjadruje radosť z očakávaného návratu do aktívneho hokeja počas budúcej sezóny. Priznáva, že dlhodobé ničnerobenie bolo ťažké, keďže doteraz nikdy nezažil zranenie, ktoré by ho pripútalo na gauč. Počas rekonvalescencie však vraj sledoval hokej z novinárskej tribúny, kde pozoroval detaily herných situácií a snažil sa z nich naučiť čo najviac.

V nasledujúcej sezóny chce Juraj Slafkovský podávať lepšie výkony. Ešte predtým plánuje stráviť časť jari a leta na Slovensku, kde si chce dorobiť skúškyv škole. Po tom, ako v Montreale prvý rok strávil v náhradnej rodine, sa čoskoro plánuje aj presťahovať. „Nájdem si vlastné bývanie, asi nejaký apartmán. Moja výhoda je, že som už štyri roky žil sám vo Fínsku. Viem si aj uvariť, takže s tým nebudem mať problém,“ uzatvára blog.

