V Nemecku bude povolených až 25 gramov marihuany, plánuje vláda. Takéto podmienky čiastočnej legalizácie navrhuje.

Nemecká vláda predstavila plán na čiastočnú legalizáciu marihuany. V rámci neho plánuje, že v budúcnosti nebude trestná držba 25 gramov marihuany ani pestovanie maximálne troch rastlín. Vláda chce okrem toho umožniť aj pestovanie a predaj marihuany v špeciálnych združeniach.

The revised legal plans of Federal Health Minister Karl Lauterbach that will be revealed tomorrow: The possession of up to 25 grammes of #cannabis and the cultivation of three plants for personal use will be legal in Germany. +https://t.co/Pbe5cVZE3z