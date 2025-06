Austrália ako prvá krajina na svete spustila program, ktorý spája migráciu s klimatickými zmenami. V rámci dohody s ostrovným štátom Tuvalu, ktorému hrozí zánik v dôsledku stúpajúcej hladiny morí, ponúka jeho občanom tzv. klimatické víza. O program prejavila záujem takmer tretina populácie, pričom len počas prvých štyroch dní sa zaregistrovalo vyše 3 000 osôb, informoval portál iMeteo.

Tuvalu, ktoré tvorí deväť koralových atolov s výškou len dva metre nad morom, je mimoriadne zraniteľné voči klimatickým zmenám. Ak hladina oceánov stúpne o meter, až 90 % hlavného atolu Funafuti môže byť pod vodou ešte pred rokom 2050.

