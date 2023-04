Češku sa snažili odradiť policajti, keď do bitcoinmatu vkladala vyše 34-tisíc eur. Nepomohlo to, na druhý deň nahlásila krádež

OK

Polícia Českej republiky v poslednom čase zaznamenala nárast podvodníkov, ktorí oslovujú ľudí a snažia sa ich okradnúť o peniaze. Obeťou podvodu sa najnovšie stala aj Češka, ktorú nedávno telefonicky oslovil falošný bankár a presviedčal ju, že jej niekto ukradol identitu a chce si na ňu zobrať úver v banke.

Podvodník ženu natoľko zmanipuloval, že si žena zobrala úver v maximálnej výške 800-tisíc českých korún (viac ako 34-tisíc eur), ktorý jej banka vyplatila. Všetky peniaze následne vložila do bitcoinmatu. Týmto krokom malo podľa podvodníka údajne dôjsť k anulovaniu úveru a peniaze sa mali vrátiť naspäť do banky.

Nepočúvla rady policajtov

Ženu si pri vkladaní väčšej hotovosti do bitcoinmatu všimla policajná hliadka. Polícia ženu oslovila, pretože mala podozrenie, že môže byť práve obeťou podvodníka. Upozornili ju na riziká toho, čo sa chystá spraviť, a snažili sa ju od vkladu odradiť. Nepomohlo to, žena si poradiť nedala a všetky peniaze vložila do bitcoinmatu.

Na druhý deň prišla poškodená žena na policajnú stanicu oznámiť, že sa stala obeťou podvodu a prišla o 800-tisíc českých korún. Policajtom na výsluchu povedala, že celý čas telefonovala s podvodníkom, ktorý ju nahováral, aby vložila peniaze do bankomatu a anulovala si tak úver. Namiesto toho prišla o všetky peniaze.

