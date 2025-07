Má na to približne 2 mesiace.

Americký prezident Donald Trump v pondelok v Bielom dome potvrdil dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu prostredníctvom NATO.

Zároveň vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. Informujú o tom agentúry Reuters, AFP a denník The Guardian.

Nové vojenské vybavenie sa vyrobí pre Alianciu, pričom následne bude k dispozícii na ďalšie odoslanie na Ukrajinu. „Vyrobíme špičkové zbrane a pošleme ich do NATO,“ povedal Trump. Zdôraznil však, že náklady na zbrane budú hradiť členské štáty NATO, nie americkí daňoví poplatníci. „My, Spojené štáty, neuskutočníme žiadne platby, nekupujeme ich my, my ich vyrobíme a oni za ne zaplatia,“ ozrejmil podľa denníka.



„Bude to znamenať, že Ukrajina dostane do rúk naozaj obrovské množstvo vojenského vybavenia na protivzdušnú obranu, no aj rakety či muníciu,“ povedal novinárom americký prezident. Trump tvrdí, že ide o dodávku v hodnote „miliárd dolárov“, ktorej súčasťou budú aj protiraketové systémy Patriot. Tie by podľa neho mali odoslať Ukrajine "v priebehu niekoľkých dní".



Líder USA zároveň vyjadril nespokojnosť Ruskom a varoval pred zavedením prísnych ciel pre obchodných partnerov Moskvy. „Zavedieme sekundárne clá. Pokiaľ sa do 50 dní neuzavrie dohoda (o prímerí na Ukrajine), je to veľmi jednoduché a (clá) budú na úrovni 100 percent,“ povedal Trump reportérom.



Republikán skonštatoval, že je „sklamaný“ z ruského prezidenta. „Putin naozaj prekvapil veľa ľudí. Rozpráva pekne a potom večer všetkých bombarduje,“ povedal.