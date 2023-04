MAPA: Viac ako tretina okresov na Slovensku zanikne. Z Bratislavy a Košíc sa stanú megaokresy, ktoré pohltia menšie oblasti

OK

OK

Podľa rozpracovaného plánu usporiadania regiónov Slovenska by na našom území mali vzniknúť megaokresy Bratislava, Trnava či Košice. Naopak, úplne by zanikli menšie regióny ako Komárno, Galanta, Sobrance či Detva. Vyplýva to z plánov reformy verejnej správy, informuje Napunk.

Tieto úpravy ešte nie sú finálne. Práve preto doteraz nedošlo k oficiálnemu predstaveniu zmien regiónov, ktoré Slovensko čakajú v najbližších rokoch. Podľa aktuálnych informácií chce Ministerstvo vnútra SR znížiť počet okresov zo 79 na 46. Zároveň by rezort vytvoril jednotky verejnej správy nižšieho stupňa, ktoré by boli istou formou subregiónov.

Navrhovaný systém funkčných regiónov. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Znížil by sa aj počet krajov

Zmeny by zasiahli aj slovenské kraje. Namiesto súčasných 8 krajov by sme mali dokopy 5 regiónov. Napunk priblížil, že by išlo o tieto:

Bratislavský kraj,

Západoslovenský kraj (hlavné mesto Nitra),

Severoslovenský kraj (hlavné mesto Žilina),

Stredoslovenský kraj (hlavné mesto Banská Bystrica),

Východoslovenský kraj (hlavné mesto Košice).

Ministerstvo vnútra už predložilo návrhy zmien záujmovým združeniam samospráv. Podľa informácií Napunku by mali zmeny v najbližších mesiacoch pripomienkovať.

Navrhovaný systém krajov. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.