Nový zvrat v prípade postrelenej kadetky Mišky. Znovu ju museli previezť do nemocnice, po týždni doma sa vyskytli komplikácie

Otec Mišky dúfa, že sa čoskoro podarí jej presun do Kováčovej.

Mladá kadetka Michaela z Bratislavy, ktorú 1. marca na pôde Akadémie Policajného zboru postrelil inštruktor Vladimir Šeparnev, je po týždňovom pobyte doma opäť v nemocnici.

V bratislavskej Nemocnici sv. Michala ju hospitalizovali po tom, ako sa u nej objavili komplikácie spojené s nemocničnou baktériou. Keď pominú aktuálne komplikácie, Mišku podľa Nového Času prevezú do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej.

Musia zastaviť zápal

„Dostala antibiotiká v dôsledku nemocničnej baktérie, ale musia zabrániť tomu, aby sa zápal rozšíril ďalej,“ (...) Chvalabohu, že bola vyšportovaná, lebo svaly tam ešte sú, ale nesmie stagnovať,“ vysvetlil Miškin otec Igor dôvod hospitalizácie.

Dúfa, že presun do liečebne v Kováčovej prebehne ihneď, ako sa jej stav zlepší. „Čakáme už len na to, kedy sa Miška dostane z chorôb, aby mohla rehabilitovať. Rany sa jej hoja celkom dobre, tak hádam bude dobré aj to ostatné,“ dúfa otec.

Obáva sa však, či bude vedieť dlhodobo financovať špeciálne rehabilitačné centrá. „Po Kováčovej nám skúsia vybaviť Ostravu, ktorá je modernejšia. Všetko je len otázkou peňazí. Ak jej niečo pomôže, chcem jej to dať,“ povedal.

Zdroj: Donio.sk