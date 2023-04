Rusi zrejme v Bratislave špehujú a odpočúvajú ľudí pomocou špeciálnych antén, zistili investigatívni novinári.

OK

Využívajú na to strechy budov veľvyslanectiev a diplomatických misií s rôznymi druhmi antén.

Ruské tajné služby sa podľa Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) môžu v Bratislave venovať špionáži pomocou rôznych antén. Podľa novej analýzy ruské veľvyslanectvo zhromažďuje spravodajské dáta vďaka zachytávaniu signálov. Tieto špionážne antény sú umiestnené predovšetkým na strechách budov.

Investigatívne centrum v spolupráci s európskymi investigatívnymi novinármi preskúmalo strechy a anténne systémy ruských veľvyslanectiev v Európe. Napočítalo na nich minimálne 182 satelitných antén a desiatky až stovky antén iných typov. Slovenský anonymný expert predpokladá, že Rusi dokážu predovšetkým odpočúvať telefonické hovory.

Mnohé antény vidieť aj pri pohľade na budovu veľvyslanectva Ruskej federácie z priľahlej Ulice Borisa Nemcova. Niektoré antény signály dokážu len prijímať, no viaceré môžu mať aj iné využitie.

Zdroj blízky slovenským tajným službám povedal, že intenzívne „a nielen vizuálne“ sleduje, aké zariadenia na ruskom veľvyslanectve sú. „Naozaj vždy, keď tam namontujú niečo nové, hneď posielame správy a fotky spojencom a konzultujeme s nimi, čo to je, načo to slúži. A potom robíme pasívne opatrenia, teda že to sledujeme. Ale aj aktívne opatrenia. Teda že ich rušíme,“ hovorí.

Na zistenia ICJK reagoval aj minister obrany Jaroslav Naď. „My, samozrejme, nie sme naivní a veľmi dobre vieme, čo, akým spôsobom a s akou technikou robia predstavitelia ruských spravodajských služieb s diplomatickým krytím, a boli by sme naivní, ak by sme neurobili adekvátne protiopatrenia,“ povedal.

