Iba 2-ročnému dieťaťu v Brezne našli v krvi pervitín. Matka tvrdí, že netuší, ako sa to mohlo stať

Iba 2-ročné dievčatko bolo vo vážnom stave hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Lekári si spočiatku mysleli, že má epileptický záchvat, no po odberoch a toxikologickom vyšetrení zistili, že má v tele pervitín, píšu Noviny.sk.

Lekári po zistení okamžite zalarmovali políciu, ktorá udalosť prešetruje. Prípad už preveruje aj sociálka. „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prehodnotí situáciu detí na základe určenej miery ohrozenia a prijme potrebné opatrenia,“ vyjadrilo sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Matka netuší, čo sa mohlo stať

Malé dieťa žije v jednej domácnosti s rodičmi a so súrodencami. Matka tvrdí, že netuší, ako sa dievčatku do krvi pervitín dostal. Popiera, že by doma podobné látky prechovávali. „Neviem o tom. Som si vedomá, že som za ňu zodpovedná. Ja sama neviem, ako mám postupovať.“

Zdroj: detskanemocnica.sk

