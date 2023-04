Povinné zateplenie domov na Slovensku bude realitou. Kto bude mať výnimku?

Európsky parlament schválil novú smernicu o energetickej náročnosti novostavieb, ale aj starých budov, informuje o tom euractiv.sk.

Podľa nových požiadaviek budú musieť nové budovy spĺňať tieto podmienky:

Novostavby postavené od roku 2028 budu musieť mať nulové emisie.

Verejné budovy budú musieť mať nulové emisie od roku 2026.

Nové stavby budú musieť mať solárne panely na strechách, výnimkou budú len historické budovy.

Európsky parlament chce docieliť aj to, aby postupne klesala uhlíková stopa starých budov. Do roku 2030 by mali mať energetickú triedu E a do 2033 minimálne triedu D.

To znamená, že väčšina budov bude musieť prejsť zateplením, výmenou okien alebo inou rekonštrukciou. Pre nebytové a verejné budovy sa platnosť podmienok presúva o tri roky skôr.

Europarlament začína diskusiu s členskými štátmi, ktoré budú môcť regulovať určité podmienky. V návrhu je niekoľko záruk, ako napríklad zabezpečenie grantov a dotácií pre domácnosti. V niektorých prípadoch rekonštrukcie domov nebudú nutné. Týkať sa to môže starých ľudí, ktorí budú chcieť v domoch, ktoré vlastnia, dožiť starobu.

