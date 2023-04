Slováci možno ušetria na ovocí a zelenine. Veľká novela chce povoliť predaj lacných „škaredých“ potravín

Európska komisia sa rozhodla bojovať proti plytvaniu potravinami. Navrhla revíziu už existujúcich obchodných noriem, ktoré sa vzťahujú na viaceré potraviny. Okrem zníženia plytvania jedlom je jej cieľom pomôcť spotrebiteľom nakupovať informovanejšie a v záujme zdravia, priblížila na webe.

Do predaja by sa po novom mohli dostať aj „škaredé“ ovocie a zelenina. Návrh by mal zmierniť problém potravinového odpadu a plytvania v rámci Európskej únie. Predávať by sa tak mohli potraviny aj s vonkajšími chybami, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu.

Predávať by bolo možné aj výrobky poškodené v dôsledku prírodných katastrof a ďalších výnimočných okolností. Dôležitou podmienkou na predaj by bola ich maximálna bezpečnosť.

Napriek menším nedokonalostiam by sa tak k ľuďom dostali zdravé a vysokonutričné potraviny za dostupnejšie ceny.

Ďalšou zmenou by malo zvýšenie transparentnosti pre spotrebiteľov. Na etikete všetkých výrobkov pribudne informácia o krajine pôvodu. Vzťahovať sa to bude napríklad na med, orechy, sušené ovocie, zrejúce banány, ako aj na orezané, spracované a narezané ovocie a zeleninu.

Zelenina. Zdroj: Wikimedia Commons/Tiia Monto

Zmena obchodných noriem pre agropotravinové výrobky sa bude týkať aj džemov, ovocných štiav, vajec a ďalších produktov. Detaily publikujú predkladatelia návrhu na webe Európskej komisie.

Návrh zákona zatiaľ neprešiel inštitúciami Európskej únie, v krátkom čase sa však k nemu bude môcť vyjadriť aj odborná verejnosť. Následne poputuje novela s pripomienkami Európskemu parlamentu. Tento proces bude trvať ešte minimálne niekoľko mesiacov.

