MAPA: Na Slovensko prichádzajú silné búrky. V týchto okresoch nás potrápi počasie

Príjemné jarné počasie sa už v najbližších hodinách výrazne zmení. Ak ste cez víkend očakávali letné teploty, predpoveď meteorológov vás nepoteší. Na naše územie totiž prichádza rozsiahly frontálny systém, ktorý spôsobí viaceré výkyvy v počasí, informuje portál iMeteo.

Už v piatok 28. apríla majú Slováci očakávať príchod teplého frontu, ktorý so sebou prinesie vyššie teploty a prvé zrážky na západe. Dažde by mali v noci postupovať naprieč celým územím a smerovať na východ krajiny, ktorý by mali zasiahnuť v sobotu v ranných hodinách.

Oteplí sa len na chvíľu

Podľa odborníkov by sa v sobotu 29. apríla mohli vďaka teplému vzduchu vyšplhať teploty nad 20 stupňov Celzia, išlo by však len o krátkodobý jav. Ten by mal v sobotu popoludní nahradiť studený front, ktorý na naše územie prinesie ochladenie.

V sobotu popoludní bude počasie na Slovensku nestabilné. Striedanie teplého a studeného frontu môže na západe vyvolať búrky, ktoré by sa v menšej miere mohli vyskytnúť aj v Trenčianskom kraji.

Vo večerných hodinách rátajú meteorológovia s poklesom zrážok. Búrky by sa mohli v nedeľu 30. apríla presunúť na východ krajiny, pôjde však skôr o ojedinelý, až výnimočný stav.

Meteorologická mapa so zrážkami na víkend. Zdroj: SHMÚ

