VIDEO: Na okupovanom Kryme došlo k veľkému požiaru ropného skladu. Útok má vraj na svedomí ukrajinský dron

Palivovú nádrž v prístavnom meste Sevastopol na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym zachvátil požiar pravdepodobne v dôsledku útoku dronom, napísal v sobotu v skorých ranných hodinách na platforme Telegram Moskvou dosadený tamojší gubernátor Michail Razvožajev.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2