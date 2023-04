Andrew Tate do škôl nepatrí, vraví anglická vláda a žiada učiteľov, aby o ňom s deťmi nehovorili.

„Kráľ toxickej maskulinity“ je vraj tabu téma na školách. No zatiaľ čo vláda by chcela, aby o ňom učitelia a učiteľky nehovorili, školy sa stretávajú so sexuálnym obťažovaním a mizogýniou už u malých chlapcov, a téme sa venovať musia.

Vláda učiteľom radí, aby sa o influencerovi Andrewovi Tateovi so svojimi žiakmi nerozprávali. Viaceré anglické školy však hlásia množstvo prípadov sexuálneho obťažovania a prejavov mizogýnie, a to od chlapcov vo veku od 9 rokov. The Guardian informuje, že podľa britského ministerstva školstva je to len online trend, ktorý časom vyprchá. Na školách to však tak nevyzerá.

Ministerstvo: nehovorte o ňom a vyprchá to

Andrew Tate je momentálne v domácom väzení. Čelí obvineniam zo znásilnenia, obchodu s ľuďmi a vytvorenia organizovanej zločineckej skupiny. Na internete sa preslávil svojimi mizogýnnymi názormi, šíri sexistické reči a svoje publikum namotáva na Hustler’s University, kde ťa „naučí, ako byť úspešný a ako zvádzať ženy“. Podľa expertov môžu jeho reči prerásť do násilia na ženách.

Ovplyvňuje aj veľmi malých chlapcov, čo dosvedčujú viaceré základné a stredné školy z Anglicka. Rotherhamská charita Diversify, ktorá sa venuje workshopom o inklúzii na školách, dostáva týždenne zhruba 25 telefonátov s otázkami od učiteľov a učiteliek. Potrebujú radu, ako sa popasovať so sexuálnym obťažovaním a mizogýniou. Často je „inšpiráciou“ pre takéto správanie práve Tate.

Priemerná trieda s 30 žiakmi má podľa spoluzakladateľky charity Sary Cunningham 8 chlapcov, ktorí Tatea obdivujú.

Ministerstvo školstva však nevníma Tateov vplyv rovnako závažne. Napriek tomu, že charita a aj niekoľko učiteľov a učiteliek sa naň obrátili pre materiály a podporu v debatách o Tateovi na školách, odpoveď bola vlažná. Ministerstvo tvrdí, že ide len o ďalší trend zo sociálnych sietí, ktorý vymizne ako všetky ostatné. Učiteľov a učiteľky dokonca žiadajú, aby sa na hodinách náuky o spoločnosti či podobných predmetoch o influencerovi ani nerozprávali.

Chlapci by nemali prijať nie ako odpoveď

V praxi to však nejde. V jednej londýnskej základnej škole sa členovia Diversify stretli s 10-ročnými žiakmi, ktorí vedia, kto je Tate a z čoho je obvinený. Jeden chlapec povedal, že ženy so sexom súhlasili, lebo šli do jeho domu.

V inej cirkevnej základnej škole si zas charitatívnu organizáciu zavolali na pomoc po tom, čo skupina štyroch 9-ročných chlapcov zatvorila dievča do skrinky. Vyhrážali sa jej, že ju „vy**bú do hrdla“ a nútili ju pozerať porno. Škola si tak objednala tri workshopy na tému súhlasu a mizogýnie. Na nich spomenulo Tatea niekoľko chlapcov, ktorí si nemyslia, že je na jeho názoroch niečo nesprávne. Sexuálne obťažovanie napokon škola nahlásila úradom.

Inde v Anglicku sa zas stretli so žiakom, ktorý dlhodobo posielal spolužiačke výhražné správy a správy so sexuálnym obsahom, pričom pri jednej príležitosti stál priamo pred jej domom. Tento študent na následnom workshope, ktorý si jeho škola objednala od Diversify, povedal, že chlapci by nemali prijať nie ako odpoveď. Je to vraj prejav slabosti.

Učitelia a učiteľky, ako aj Cunningham tvrdia, že nehovoriť so žiakmi o Tateovi nepomôže, aby mizogýnia zo škôl vymizla. Bojovať s tým sa dá len komunikáciou.

Hoci Tate sa viac preslávil koncom roka 2022, keď došlo k jeho zatknutiu, žiaci jeho obsah sledovali už minimálne rok. Extrémne prípady sexistického správanie vplyvom Tatea už zaznamenali aj v Austrálii. Niekoľko školských zariadení v Melbourne nahlásilo úradom opakované incidenty extrémneho sexizmu a v niektorých prípadoch aj sexuálneho obťažovania.

