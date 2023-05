Hľadali nebezpečného pedofila, zrazu našli 7 mŕtvych tiel. Sexuálny predátor svojím činom šokoval USA, predtým uniesol tínedžerky

Polícia v americkom štáte Oklahoma našla počas pátrania po dvoch nezvestných tínedžerkách sedem mŕtvych ľudských tiel. Identitu obetí bude podľa šerifa Eddy Ricea musieť potvrdiť súdny lekár. Polícia však podľa neho predpokladá, že sú medzi nimi aj telá dvoch hľadaných dievčat, 16-ročnej Brittany Brewerovej a 14-ročnej Ivy Websterovej.

Jesse McFadden is the suspect behind multiple bodies found in Oklahoma. Krystle Strong was a child rape victim of McFadden and says she begged the district attorney not to release him from prison. She joins @TVAshleigh.



