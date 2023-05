Čo robiť, keď dostaneš pokutu za rýchlosť, parkovanie či chýbajúcu diaľničnú známku? Takto môžeš postupovať

Dostať dopravnú pokutu nie je nič príjemné. O to viac je dôležité, aby sme poznali svoje práva a najmä spôsoby, ako obdobné situácie vyriešiť čo najlepšie. Zopár praktických otázok spojených s dopravnými priestupkami sme položili Michalovi Lapšanskému, partnerovi v právnickej firme Vojčík & Partners.

Budem platiť za pokutu viac, ak ju nezaplatím na mieste? Zdroj: Polícia SR

1. Aké mám možnosti v prípade, ak dostanem pokutu a mám pocit, že som priestupok nespáchal?

Ak máš pocit, že si priestupok nespáchal, právnik odporúča, aby si pokutu na mieste nezaplatil a vyjadril nesúhlas s blokovým konaním. V takomto prípade má policajt povinnosť s tebou spísať správu o výsledku objasňovania priestupku. „Následne sa vec postúpi na prerokovanie príslušnému orgánu v správnom konaní, kde dôkazné bremeno nesie policajt, ktorý priestupok riešil,“ dopĺňa Lapšanský.



2. Budem platiť viac, ak pokutu neuhradím na mieste?

Ak si dostal pokutu a nemáš dostatok peňazí na jej zaplatenie, policajt ti na mieste vydá blok na pokutu, ktorý by mal zároveň obsahovať aj poučenie o spôsobe zaplatenia pokuty, o dátume, do kedy ju musíš zaplatiť, ale aj poučenie o následkoch, ak by si to neurobil. Právnik však upozorňuje na to, že ak blok raz prevezmeš, potvrdzuješ tým spáchanie priestupku, no výška pokuty sa nemení. „Samotná výška pokuty môže byť vyššia, ak sa vec bude prerokovávať v rámci správneho konania,“ dodáva právnik.

