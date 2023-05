Lacné letenky z Bratislavy: do Záhrebu môžeš letieť za 9 eur, do Milána od 20 eur

Letecké spoločnosti potešia v máji nadšených turistov. Tento mesiac sa za atraktívne ceny dokážeš dostať z bratislavského letiska do populárnych destinácií Slovákov len za pár eur. Vyplýva to z ponúk zverejnených na medzinárodnom portáli Skyscanner, ktorý monitoruje ponuky leteckých a prepravných spoločností.

Najvýhodnejšie letenky do Záhrebu, hlavného mesta Chorvátska, ponúka spoločnosť Ryanair. Ak do tejto lokality zavítaš 9. mája alebo 11. mája, či 13. mája, vyjde ťa to len na 9 eur.

O niečo drahšie sú v ponuke letenky do Záhrebu. Napríklad vo štvrtok 18. mája (od 14 eur) a v sobotu 20. mája (od 15 eur).

Atraktívne ceny ponúka aj Londýn a Miláno

Za pár desiatok eur sa v máji môžeš dostať aj do populárneho talianskeho Milána. Výhodné letenky od 20 eur do tejto lokality ponúkajú letecké spoločnosti napríklad v utorok 9. mája alebo v utorok 23. mája. Víkendové lety do Milána sú o niečo drahšie, ak by si tam však zavítal v nedeľu 28. mája, zaplatíš len 24 eur.

V prípade, že by si radšej navštívil Londýn, máme pre teba dobrú správu. Aj do tejto destinácie dokážeš počas nasledujúceho mesiaca nájsť zopár výhodných ponúk. V stredu 10. mája by si sa do hlavného mesta Anglicka dostal už od 15 eur. Cestovať sa tam oplatí aj cez víkend, keďže sa v rozmedzí od piatka 12. mája do nedele 14. mája ceny leteniek pohybujú od 20 eur.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Benjamin Davies, Danijela Prijovic

