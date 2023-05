Ukrajina zverejnila dátum, do ktorého môže padnúť Bachmut. Rusi sa vraj spoliehajú na historickú symboliku

OK

Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová tvrdí, že ruské jednotky chcú ovládnuť mesto Bachmut na východe Ukrajiny do 9. mája. V snahe dosiahnuť tento cieľ sťahujú žoldnierov z Vagnerovej skupiny z iných častí frontovej línie, uviedla v piatok Maľarová podľa agentúry Reuters. Dodala, že ukrajinské jednotky v Bachmute sú nielen v defenzíve, ale vedú aj útoky.

Spoliehajú sa na historickú symboliku

Maľarová to povedala v čase, keď zakladateľ vagnerovcov Jevgenij Prigožin deklaroval, že jeho muži sa do 10. mája z Bachmutu stiahnu pre veľké straty a nedostatočné zásoby munície. „Rusi inklinujú k symbolike a ich kľúčovým historickým mýtom je 9. máj,“ konštatovala Maľarová s tým, že Rusi „si naozaj stanovili cieľ ovládnuť Bachmut do tohto dátumu“.

Aj podľa hovorcu východnej skupiny vojsk ukrajinskej armády Serhija Čerevatého ruská armáda v Bachmute naďalej útočí a ťažké boje pokračujú.

Boje o Bachmut trvajú od augusta minulého roka. Napriek postupu sa ruským jednotkám — i s účasťou vagnerovcov — stále nepodarilo mesto úplne obsadiť.

Na leteckej snímke dym stúpa z budov počas bojov v ukrajinskom meste Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny v stredu 26. apríla 2023. Zdroj: TASR/AP

Reuters konštatuje, že hoci má mesto Bachmut, kde pred vojnou žilo asi 70-tisíc obyvateľov, z vojensko-strategického hľadiska sporný význam, obe strany oň zvádzajú urputné boje, v ktorých zaznamenávajú veľké straty.

Rusko si Deň víťazstva pripomína každoročne 9. mája vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v Moskve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok potvrdil, že na tohtoročnej prehliadke v Moskve sa zúčastní aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý prednesie prejav.

O Putinovej účasti sa špekulovalo vzhľadom na incident, ktorý sa odohral v noci na stredu. Podľa Kremľa išlo o pokus o útok bezpilotným lietadlom na sídlo ruského prezidenta. Ruský Vyšetrovací výbor tvrdí, že útok inicioval „kyjevský režim“.

