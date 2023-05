Bude toto premiér úradníckej vlády? Tento odborník môže nahradiť Eduarda Hegera, jeho meno sa skloňuje čoraz častejšie.

Eventualitu vymenovania úradníckej vlády skloňujú okrem politických strán SaS, PS, Hlas a SMER aj politickí komentátori. V role hlavného kandidáta na jej predsedu vidia ekonóma, viceguvernéra NBS a príležitostného spisovateľa Ľudovíta Ódora. Na pravdepodobnosti jeho nominácie sa zhodol aj komentátor TV JOJ Arpád Soltész a komentátor SME Peter Tkačenko.

Ľudovíta Ódora v tejto súvislosti spomínajú aj Hospodárske Noviny. Ódor sa k téme pre noviny vyjadril pred dvoma týždňami, keď potvrdil že ponuku dostal už dávnejšie a zvažuje ju. „Funkciu považujem za úradnícku, nie politickú," skonštatoval vtedy. Na otázku, či bol z paláca oslovený aj tento týždeň odpovedal: „Zatiaľ je ešte ticho."

Ľudovít Ódor pôsobil od septembra 2010 do apríla 2012 ako poradca premiérky Ivety Radičovej a ministra financií Ivana Mikloša. Je aj spoluzakladateľom Inštitútu finančnej politiky, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Útvaru hodnoty za peniaze. Podieľal sa na zavedení rovnej dane, reforme riadenia verejných financií, stratégií zavedenia eura, zákonu o dlhovej brzde a reforme prvého a druhého piliera dôchodkového systému.

Úradnícka vláda pod vedením Eduarda Hegera zažíva tento týždeň výraznú krízu, ktorej riešenie má v rukách prezidentka Zuzana Čaputová. Po tom ako svoju funkciu ponúkol v súvislosti s dotačným škandálom poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sľúbil obdobný krok aj rozhorčený poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Keďže do poverenej vlády nie je možné vymenúvať nových ministrov, hrozí, že Eduard Heger bude pokračovať v akumulovaní funkcií. Práve premiér sa pokúšal apelovať na verejnosť a prezidentku v príhovore na RTVS, v ktorom prosil o dôveru, ktorá by jeho kabinetu mala pomôcť preklenúť „krízu chaosu“. Eduard Heger medzi iným vyhlásil: „Neviem si predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda, na miesto našich ministrov nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti.”

Rozhodnutie je na prezidentke, ktorá už viackrát verejne odkázala na svoju právomoc vymenovať úradnícku vládu. Zuzana Čaputová, ktorá je na pracovnej návšteve Veľkej Británie, kde sa zúčastňuje na korunovácii Karola III., už naznačila, že je skalopevne rozhodnutá o svojom ďalšom postupe. Nešpecifikovala ho, no pripomína, že ho bude prioritne tlmočiť Eduardovi Hegerovi aj predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi.

