Tiktok podľa bývalých zamestnancov monitoroval používateľov, ktorí sledovali LGBTI+ videá.

Sociálna sieť Tiktok si údajne viedla zoznam používateľov, ktorých monitorovala na základe toho, že sledovali LGBTI+ obsah. S odhalením prišiel Wall Street Journal na základe svedectva bývalých zamestnancov.

Podľa zamestnancov z USA, Veľkej Británie a Austrálie platforma údaje o používateľoch súčasne archivovala. Bývalí zamestnanci sa obávajú, že informácie mohli byť zdieľané s tretími stranami alebo použité na vydieranie používateľov.

V súvislosti s obvineniami reagovala čínska platforma stroho: „Ochrana súkromia a bezpečnosti ľudí, ktorí používajú Tiktok, je jednou z našich najvyšších priorít.“

TikTok tracked users who watched gay content on the app, sparking complaints from workers https://t.co/NuwR0fkFI5