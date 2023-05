Parlament rozhodne, či budú mať chodci väčšie práva. Mali by získať prednosť skôr, než vstúpia na priechod? (Hlasuj v ankete).

Chodci by mohli mať prednosť už vtedy, keď sa chystajú vstúpiť na priechod pre chodcov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabák (nezaradená).



Šofér by musel dať prednosť aj chodcovi, ktorý sa ešte len chystá vstúpiť na priechod pre chodcov, pritom ho nesmie obmedziť. To však neplatí pre vodiča električky, vyplynulo z materiálov.

Predkladateľka v návrhu uviedla, že šofér musí rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným predvídateľným okolnostiam. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby mohol zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

Chodec nesmie vstupovať na priechod náhle, musí brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie priechodu zakázané. Ustanovenia daného zákona, ktoré sa vzťahujú na chodcov, boli naposledy menené dekádovite, uviedla navrhovateľka v dôvodovej správe. Doplnila, že zo štatistických prehľadov dopravnej nehodovosti pritom vyplýva, že vlani (v porovnaní s predminulým rokom) na cestách SR došlo k 923 (+133) zrážkam s chodcom.

Presne 363 (+75) uvedených nehôd bolo minulý rok na priechode alebo v jeho tesnej blízkosti, pričom samotní chodci ich zavinili 59 (+18). Na priechode vlani zomrelo 12 chodcov (o jedného viac) a z celkovo 64 (o desať viac) usmrtených to je 18,75 percenta.

Zákon by nadobudol účinnosť od januára. Zmena sa podľa slov poslankyne navrhuje s oddialenou účinnosťou pre rozsiahlu medializáciu výraznej zmeny. Druhou príčinou je potreba prehodnotenia opodstatnenosti podľa predkladateľky vysokého počtu priechodov pre chodcov, ktoré sú na takých miestach, kde by sa uplatňovanie navrhovaného pravidla mnohokrát v praxi neumožňovalo. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.

