Zomrel najstarší lev na svete. Podľahol zraneniam, ktoré mu spôsobili pastieri

OK

OK

Lev Lookinto sa dožil pozoruhodného veku 19 rokov. Po celý život si užíval slobodu v národnom parku Amboseli v Keni. Ak by sa nevybral na lov, ktorý sa mu stal osudným, mohol si ju pravdepodobne ešte nejakú chvíľu užívať ďalej. Cesta za potravou do neďalekej dediny, v ktorej zaútočil na dobytok bola však už jeho poslednou, píše portál The National News.

V stredu 10. mája sa okolo deviatej večer miestneho času lev vybral do dedinského kravína. Miestni pastieri ho však v snahe odohnať dobodali oštepmi. Keďže bol lev už starý a vyčerpaný, nedokázal sa dostatočne brániť a rany do hlavy oštepom ho zabili, priblížil portál UniLad.

"Bol to starý lev, ktorý mal problémy získať si korisť a dobytok je ľahká korisť," povedal Paul Jinaro, hovorca národného parku s tým, že zdravý lev by hľadal potravu v divočine. Dodal, že Loonkinto bol „legendárnym bojovníkom, ktorý neochvejne bránil svoje územie viac než 10 rokov“.

Fakt, že sa dožil naozaj úctihodného veku potvrdili aj ochranári, ktorí poznamenali, že sa africké levy dožívajú vo voľnej prírode väčšinou 18 rokov. Za Levom smúti dnes aj nezisková organizácia Lion Guardians, ktorá Lookinta v príspevku označila za najstaršieho leva žijúceho v Afrike.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lion Guardians (@lionguardians_)

Smrť leva poukazuje na stále rastúci problém prítomný v Keni, ktorým sú stále častejšie strety medzi voľne žijúci zvieratami a ľuďmi. Môže zaň rozvoj tamojších miest, ktorý zasahuje do prostredia zvierat.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.