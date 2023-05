Kanaďania porazili bojovných Slovákov až po nájazdoch. Naši chlapci napriek tomu odohrali skvelý zápas

OK

Slovensko sa dnes v treťom zápase na MS 2023 v hokeji postavilo náročnému súperovi z Kanady. Po prehre s Čechmi a tesnom víťazstve nad Lotyšskom nás čakala doteraz zrejme najťažšia skúška.

Do zápasu sme však vstúpili nešťastne, pretože už v 7. minúte sme po góle Neighboursa prehrávali 0 : 1. Vylúčenie Richarda Pánika sme zvládli, no krátko po ňom sme urobili veľkú chybu, ktorú potrestal Neighbours, po peknej prihrávke strelou pomedzi betóny nedal brankárovi Hlavajovi šancu.

Slováci sa postupne dostávali do hernej pohody, ktorá vyvrcholila vyrovnávajúcim gólom. Na svoje konto si ho pripísal Peter Cehlárik po parádnej akcii, keď puk poslal Hudáček na Hrivíka a ten už iba vyzval práve Cehlárika, aby akciu zakončil. Vyrovnali sme na 1 : 1.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Agresivita gradovala

V druhej tretine sme začali dvoma presilovkami, v ktorých sme si vypracovali viacero dobrých šancí a Pánik dokonca nastrelil tyč.

Karta sa rýchlo obrátila, keď prišli dve naše oslabenia a nervozita obidvoch tímov sa začala prejavovať zvýšenou agresivitou. Pred koncom druhej tretiny Slovensko oslabil Hudáček, ktorý za narazenie na mantinel schytal trest 5 plus do konca zápasu.

Tretia tretina zo strany na stranu

Tretiu tretinu Slovensko otváralo v početnej nevýhode, ktorú našťastie naši chlapci zvládli bez inkasovaného gólu. Kanadské oslabenie sme následne nevyužili, a tak sa hra zmenila na strategický boj, v ktorom rozhodovali maličkosti a neočakávané chyby.

Chromiak aj Nemec sa dostali do dobrých príležitostí, ktoré nepremenili, a v našej bránke stála stena v podobe brankára Hlavaja, na ktorom si Kanaďania opakovane vylámali zuby. Hrivík sa dostal do výbornej šance, no gól nedal, ale Pánik pre Slovensko vybojoval presilovku necelé tri minúty pred koncom.

V predĺžení sme gól nevideli, a to napriek tomu, že Slovensko hralo v dvojminútovom oslabení. Kanaďania sa však presadiť nedokázali. O výsledku zápasu preto museli rozhodnúť samostatné nájazdy, v ktorých Slovensko napokon tesne prehralo 1 : 2.

