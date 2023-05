Google začne vo veľkom vymazávať neaktívne gmailové účty. Treba si dať pozor, ak sa dlhodobo neprihlásiš, prídeš o účet aj dáta

OK

Ak sa viac ako 24 mesiacov neprihlásiš do svojho gmailového účtu, môžeš oň prísť. Ako uvádza technologický portál The Verge s odkazom na produktovú manažérku Google Ruth Kricheli, pravidlá používania služieb spoločnosti sa budú v dohľadnom čase meniť.

Podľa pôvodných pravidiel by si po 2 rokoch neaktivity v účte prišiel o všetky dáta, no firma sa rozhodla, že po novom odstráni rovno celý účet.

Pokiaľ by bol tvoj účet dlhší čas neaktívny, Google ťa pred prípadným zmazaním upozorní na to, aby si ho začal používať. Zatiaľ však máš čas na nápravu, pretože tieto avizované zmeny by mali začať platiť najskôr v decembri tohto roku.

Portál 9to5Google dodáva, že pokiaľ spoločnosť Google tvoj účet zmaže, nový účet s rovnakým menom už nebude možné vytvoriť. Firma chce týmto spôsobom zrejme zamedziť prípadným pokusom o vydávanie sa za cudzie osoby a krádež identity.

Zdroj: Wikimedia