MS v hokeji 2023: Dráma až do konca. Postup do štvrťfinále sa Slovákom po prehre s Kazachstanom vzďaľuje

Kazachstan nám strelil 3 góly v priebehu piatich minút. Tretia tretina nás vrátila do zápasu gólmi Pánika a Regendu, ktorí stretnutie vyrovnali na 3 : 3.

Piaty zápas majstrovstiev sveta nedopadol podľa našich predstáv. Tím Kazachstanu sa nám v riadnom hracom čase nepodarilo zdolať. Vyrovnaný stav zostal aj po predĺžení. Zápas tak rozhodli nájazdy.

Zo zápasu si odnášame cenný bod. Prvý gól stretnutia Kazachom do horného rohu brány strelil Patrik Koch. Po prvej tretine sa hráči do šatne síce pobrali za priaznivého skóre, no na konte mali mizivý počet striel.

Druhá tretina ako z hororu

Druhá tretina nedopadla podľa ich predstáv. Už v prvých minútach Starchenko skóroval a vyrovnal stav na 1 : 1. Nepríjemne nás súper prekvapil ešte dvakrát, keď v priebehu piatich najbližších minút strelil ďalšie dva góly.

Na našu bránu v krátkom čase vystrelil Orekhov a zvrátil zápas v prospech svojho tímu. Gólovú prevahu Kazachstan onedlho potvrdil opäť a zvýšil na 1 : 3.

🇰🇿 Kazakhstan strikes 3 times in 4 minutes and doubles the lead.🔥 #KAZSVK #IIHFWorlds pic.twitter.com/qfeR93K2zd — IIHF (@IIHFHockey) May 19, 2023

V polovici tretej tretiny sme sa vrátili do zápasu gólom z hokejky Richarda Pánika a znížili tak skóre na 2 : 3. Tesne pred koncom riadneho hracieho času Pavol Regenda vyrovnal na 3 : 3 a zaistil nám cenný bod.

