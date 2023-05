Slováci si nezahrajú vo štvrťfinále MS 2023 v hokeji. Osudným sa nám stal zápas domácich

OK

Slováci končia na hokejovom šampionáte. O postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji ich pripravili Lotyši. Domáci hokejisti si v zápase so Švajčiarmi vybojovali cenné dva body, ktoré im zaručili postup do vyraďovacej časti.

V nej si Lotyši zahrajú proti Švédom, ktorí skončili na druhej pozícii v skupine A. Tí doteraz prehrali len jediný zápas so Spojenými štátmi americkými pomerom 3:4 po predlžení.

Slováci sa tak po sympatických výkonoch lúčia so šampionátom, na ktorom dokázali nazbierať 11 bodov, čo nestačilo na postup. Najproduktívnejšími hráčmi nášho národného tímu boli útočníci Richard Pánik a Marek Hrivík. Obaja na turnaji nazbierali po 6 bodov.

Štvrťfinálové zápasy majstrovstiev sveta odštartujú už vo štvrtok 25. mája o 15.20 hodine.

Slováci po úspešnom zápase proti Nórsku. Zdroj: TASR/Martin Baumann

