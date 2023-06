Gang motorkárov Hell’s Angels prišiel na Slovensko, zavádzajú prísne opatrenia. Môžu byť nebezpeční, varuje primátor

OK

Tisíce motorkárov z klubu Hell’s Angels prídu počas víkendu do Šamorína. Toto mesto si vybrali na svoj každoročný zraz. Polícia v Šamoríne zvýši počet svojich hliadok z dôvodu, že tento klub je označovaný za nebezpečný gang. Informovala o tom RTVS.

V rovnakom čase, keď sa bude konať zraz, sa má uskutočniť aj Spartan race, každoročné atletické preteky. Organizátori zrazu Hell’s Angels oznámili, že sa na ňom zúčastní približne 2-tisíc až 3-tisíc motorkárov.

„Osobne nie som extra rád, pretože je okolo toho veľká hystéria. Ľudia sa obávajú, pretože sa hovorilo, že môžu byť medzi nimi aj nebezpeční ľudia,“ povedal pre RTVS primátor mesta Csaba Orosz. Primátor o tejto udalosti informoval aj gastroprevádzky, aby mohli zvážiť, či otvoria alebo nie. Polícia vyčlení stovky príslušníkov, aby mohli v prípade potreby zasiahnuť a upokojiť situáciu.

Minister vnútra Ivan Šimko hovorí, že nevie presne, ako taký zraz prebieha, no nemôže motorkárov na územie Slovenskej republiky nepustiť. „Sú to nemeckí občania, ale sú medzi nimi príslušníci ďalších členských štátov. Sú to občania Európskej únie,“ dodal.

