Influencer Jovinečko a Nemocnica Bory si uťahujú zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tá na video ostro zareagovala v komentároch.

OK

OK

Nemocnica Bory už síce naplno funguje, no najväčšia štátna poisťovňa s ňou nemá podpísanú zmluvu na operačné programy. Všeobecná zdravotná poisťovňa s novou nemocnicou doteraz uzavrela zmluvu pokrývajúcu iba ambulantné zákroky.

Z tejto situácie si pár dňami na Instagrame vystrelil aj známy komik Filip Jovanovič alias Jovinečko. Vo videu síce ukazuje nablýskané priestory nemocnice, ale v druhej časti videa upriami pozornosť na to, že tieto priestory nie sú plne dostupné pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podľa VšZP však influencer vo videu zavádza.

Jovinečko video natočil priamo v Nemocnici Bory, kde využil vstupnú halu, ale zahral sa aj na zamestnanca recepcie v modrom zdravotníckom oblečení. Z videa vyplýva, že mu nemocnica priestory na natáčanie sama poskytla. Video však na Instagrame neoznačil ako spoluprácu či platenú reklamu. Na to, ako skeč vznikol, a či ide o platenú spoluprácu, sme sa v zaslaných otázkach pýtali priamo influencera.

Zdroj: Jovinečko (Instagram)

Poisťovni sa postoj nemocnice nepáči

Na video medzičasom zareagovala aj samotná VšZP. Podľa názoru poisťovne reklama známeho influencera hraničí s dehonestáciou a uvádza nepravdivé informácie.

Jovinečko vo videu vyžaduje operáciu slepého čreva, no recepčný mu vzápätí odpovedá, že ako poistenec VšZP má vraj smolu, pretože štátna poisťovňa nemá s nemocnicou zazmluvnené takéto operačné zákroky.

Toto je podľa vyjadrenia VšZP zavádzajúce. „Nedokladnú zdravotnú starostlivosť, akou je aj operácia slepého čreva, hradí VšZP aj nezmluvnému poskytovateľovi,“ uvádza poisťovňa.

Svojich poistencov v komentári priamo pod videom Jovinečka ubezpečuje, že majú k dispozícii širokú sieť rovnako moderných zdravotníckych zariadení a uvádza, že „sa prvýkrát stretla s nátlakovou a nekorektnou formou pri žiadosti o zazmluvnenie zo strany zariadenia.“

VšZP zváži právne kroky

„V prípade, že sa od tohto zavádzajúceho konania neupustí, voči jednotlivcom a skupinám, ktoré vyrábajú a zdieľajú takýto obsah, VšZP podstúpi potrebné právne kroky,“ upozornila poisťovňa.

Moderná nemocnica naďalej nie je úplne dostupná pre tisíce pacientov na Slovensku. VšZP s nemocnicou podpísala zmluvu iba na tzv. ambulantnú starostlivosť. Je to druh liečby, keď pacient príde do zdravotníckeho zariadenia na jednu alebo viac hodín, no následne je v rovnaký deň prepustený domov.

O vyjadrenie sme požiadali Nemocnicu Bory, rovnako ako samotného influencera Jovinečka, no do vydania článku sme ich stanovisko zatiaľ neobdržali.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Filip Jovanovič (@jovinecko)

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.