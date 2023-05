Mladá slovenská podnikateľka prišla na Facebooku o 130-tisíc eur. Urobila bežnú chybu, ktorej sa dopúšťa skoro každý

OK

OK

Prevádzkovateľka e-shopu s módou Lucia sa stala obeťou facebookového podvodu a prišla takmer o 130-tisíc eur, informuje portál tvnoviny.sk. Sociálne siete využívala na reklamu a marketing svojej firmy, no aj napriek dostatočnému zabezpečeniu sa do jedného z jej zariadení dostal vírus.

Do zariadenia sa vírus mohol dostať po kliknutí na neoverený odkaz či stiahnutím neznámych súborov alebo aplikácií, ktorých pôvod používateľ nepozná. Keď už sa malvér nachádzal v smartfóne, hackeri jej následne zablokovali prístup k facebookovému účtu a prevzali nad ním kontrolu.

Vírus sa v prípade Lucie dostal do súkromného účtu správcu stránky, vďaka čomu hacker získal prístup k celej stránke a znemožnil prístup ostatným administrátorom. Poškodená žena mala v účte určenom na reklamné účely uložené bankomatové karty, z ktorých začali hackeri prostredníctvom automatických platieb sťahovať vysoké sumy peňazí.

Peniaze strhávali viackrát za hodinu

„Ak nastavia na účte obrovský denný limit, peniaze vám to strháva viackrát za hodinu a vy o tom vôbec nemusíte tušiť,“ uviedla poškodená Lucia.

Luciu tento hackerský útok stál približne 130-tisíc eur, no podozrivú aktivitu si stihla všimnúť skôr, ako stratila ešte viac peňazí.. „Karty sme dali v banke ihneď zablokovať, ale ak by sa to stalo napríklad v noci, tak týmto spôsobom je možné účty kompletne vybieliť,“ dodala k svojmu nepríjemnému zážitku.

Pred podobnými situáciami je podľa expertov najlepšia ochrana prevencia. Okrem pravidelnej zmeny hesiel je dôležité aj to, aby si človek heslá neukladal v prehliadačoch a vyžadoval od všetkých správcov dvojstupňové overenie.

Zdroj: Unsplash/Markus Spiske, Solen Feyissa

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.