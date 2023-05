Zasľúbená zem? Ruské štátne firmy a médiá žiadajú 6-dňový pracovný týždeň, ľudia sa majú obetovať pre vojnu.

Ruské štátom podporované médiá a podnikateľské skupiny vyzvali Kremeľ, aby pre Rusov povolil šesťdňový pracovný týždeň. Dôvodom sú zvýšené ekonomické výdavky na vedenie „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Moskva nazýva vojnu na Ukrajine.



Vo svojej nedeľnej správe to na sociálnej sieti Twitter uviedlo britské ministerstvo obrany s tým, že odpracované hodiny navyše podľa všetkého nemajú byť zaplatené.

Londýn konštatuje, že v posledných mesiacoch sa tón verejnej debaty v Rusku posunul od výlučného trestania kritikov invázie smerom k príkazom, aby sa občania obetovali s cieľom podporiť vojenské úsilie Kremľa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/CwAYcslaAj



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Q82bO2toUG