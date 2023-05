Nový posun v prípade ranča pri Žiline, kde lev zabil chovateľa. Majiteľka nevie, čo robiť so zvieratami, tri šelmy žiada utratiť

Majiteľka ranča pri Žiline požiadala o utratenie troch zvierat, pretože žili v skupine s levom, ktorý pred dvomi týždňami usmrtil chovateľa. Vysvetľuje to obavami, že by zvieratá mohli opäť zaútočiť. Zatiaľ však nie je jasné ani to, čo bude s ostatnými šelmami, ktoré na ranči chovajú, píšu tvnoviny.sk.

Hrozí, že pokiaľ si šelmy neprerozdelia slovenské zoologické záhrady, budú ich musieť utratiť. „Štát, si myslím, zanedbal dlhé roky túto situáciu, pretože sa ukázalo, že štát absolútne nie je pripravený prevziať napríklad starostlivosť o takéto zvieratá,“ povedal riaditeľ ZOO Košice Erich Kočner.

Nový domov sa teraz úrady snažia nájsť pre 6 levov a 11 tigrov. Zoologické záhrady na Slovensku však nemajú kapacitu na to, aby prijali väčšie množstvo takýchto zvierat.

„Naša ZOO, pravdaže, nemá kapacity na takýto druh jedincov, aby sme prijali väčšie množstvo. Jedince takéhoto druhu zaradiť do už fungujúcej svorky, ktorého tá svorka nepozná, je veľmi náročné a nie vždy sa to podarí, čiže ani nie je isté, že by sa začlenil nový jedinec do už fungujúcej svorky,“ povedala hovorkyňa ZOO Bojnice Andrea Klasová.

Zdroj: Facebook/Ranč pri Žiline

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.