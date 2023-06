Detské sobáše sú stále realitou aj na Slovensku. 12-ročné dievčatá predávajú otcovia za pár tisíc eur

Mariana Kováčová nás víta v Centre Slniečko a hrdo nám ukazuje jeho priestory. Vybudovať miesto, kde pomáhajú ženám a deťom, ktoré zažili domáce násilie na vlastnej koži, im trvalo roky.

„Násilie na deťoch môže byť páchané v akejkoľvek rodine. V takých, kde majú núdzu a sú tam časté konflikty, no aj v takých, ktoré navonok vystupujú usporiadane. Medzi páchateľmi sú zastúpené všetky sociálne vrstvy vrátane vysokoškolsky vzdelaných ľudí,“ hovorí.

Centrum v Nitre založila Mariana Kováčová s myšlienkou vytvoriť prostredie, v ktorom by obete cítili komunitnú, rodinnú atmosféru.

Detské sobáše

Šéfka centra hovorí, že často pracujú aj s deťmi z rómskych komunít, ktoré rodičia predali vo veľmi skorom veku hneď po prvej menštruácii.

„Dieťa prichádza do rodiny, či chce alebo nechce. Musí sa vydať,“ vysvetľuje. Dodáva, že niektoré deti sa pred takýmto osudom snažia ujsť. Nevedia však kam, a tak musia už v 12 či 13 rokoch „poslúžiť“ manželovi, ktorý je často v rovnakom veku.



Deti v nových rodinách týmto spôsobom sexuálne vykorisťujú. Okrem toho ich údajne nútia aj k detskej práci. „Sami to nevolajú predaj, no jednoducho svadba. Zväčša je to práve otec ‚nevesty‘, ktorý dcéru predá za dvetisíc až päťtisíc eur,“ dodáva Mariana Kováčová.



Kováčová upozorňuje, že na Slovensku chýba špecializované centrum, ktoré by dokázalo čeliť možným únosom týchto detí. Tie podľa Mariany Kováčovej hrozia najmä vtedy, keď polícia páchateľa zatkne a rodina chce ovplyvňovať dieťa, aby výpoveď stiahlo. „Alebo dieťa jednoducho zmizne. Pravdepodobne so zámerom, aby pojednávanie na súde prebehlo bez žalobcu aj obvineného,“ dodáva.

Páchateľmi sú rodičia

Na obchodovanie s deťmi z rómskych komunít sme sa pýtali aj ministerstva vnútra. V apríli vydalo brožúru o nútených sobášoch v rómskom aj v slovenskom jazyku. Je určená pre pracovníkov, ktorí s obeťami nútených sobášov pracujú v teréne.

Podľa ministerstva vnútra prípady obchodovania s deťmi najčastejšie odhalia učitelia.

„Najčastejšie identifikujú obete nútených detských sobášov práve učitelia – prvolínioví pracovníci, keďže u detí zbadajú zmenu správania priamo počas vyučovania,“ vysvetľuje Silvia Škanderová z odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra.

Dodáva, že polícia za posledných 15 rokov identifikovala viac než 17 prípadov, pri ktorých boli páchatelia práve rodičia. Predávali svoje deti vo veku 11 až 14 rokov do iných domácností, kde boli deti fyzicky týrané, sexuálne zneužívané či znásilňované.

„Páchatelia následne skončili v rukách spravodlivosti a boli odsúdení,“ dodáva štátna radkyňa Silvia Škanderová. Problémom však je, že prípadov, o ktorých nikto nevie, môže byť oveľa viac. „Komunita ich nenahlasuje,“ vysvetľuje Silvia Škanderová.

Ministerstvo školí odborníkov

Ministerstvo vnútra momentálne školí zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, aby vedeli, ako pracovať s obeťami obchodovania s ľuďmi. Ďalšie školenie plánujú zamerať konkrétne na nútené sobáše.

Ako sa dá rozpoznať, že je dieťa obeťou podobného zločinu? Zhrnuli sme najčastejšie znaky z brožúry ministerstva vnútra:

• zmena miesta bydliska po nútenom sobáši (maskované ako presťahovanie sa k „širšej rodine“),

• možná zmena zovňajšku v duchu tradícií (znak vydatej ženy – dlhé sukne, zopnuté vlasy),

• zhoršenie prospechu, vynechávanie školskej dochádzky,

• možné známky psychického, fyzického a/alebo sexuálneho násilia,

• zmena správania (smútok, zníženie koncentrácie),

• známky napätia a stresu, sebapoškodzovanie,

• zmena vo vzťahu k rodičom.

Ak si aj ty obeťou detského sobáša či obchodovania s ľuďmi, vždy môžeš zavolať na bezplatnú linku 0800 800 818 (Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi).

Ak máš vedomosť o tom, že by niekto v tvojom okolí akokoľvek porušoval práva dieťaťa, môžeš zavolať na bezplatnú Národnú linku na pomoc deťom v ohrození 0800 191 222.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.