VIDEO: Útok na Moskvu. Drony dnes ráno zasiahli viaceré budovy v ruskom hlavnom meste, obyvateľov urýchlene evakuovali.

Drony dnes ráno zasiahli niekoľko budov v Moskve. Spôsobili malé škody, no primátor mesta tvrdí, že žiadne vážne zranenia po útoku neevidujú. Obyvateľov z ulíc, kde došlo k útokom, evakuovali, píše The Guardian.

„Všetky záchranné zložky mesta sú na mieste incidentu,“ uviedol vo vyhlásení starosta Sergej Sobjanin. Niekoľko ruských účtov na Telegrame uvádza, že sa im v utorok podarilo zostreliť až 10 dronov.

This morning, as a result of a drone attack, several buildings suffered minor damage, #Moscow Mayor Sobyanin said.



Emergency services operate on Leninsky Prospekt in Moscow, reports Russian media. pic.twitter.com/31CGkD0mDt