Slováci by za svoje staré auto dostali 2 000 €. Demokrati predstavili špeciálne šrotovné, takto by ho chceli financovať

Strana Demokrati navrhuje zaviesť „zelené“ šrotovné. Podľa bývalého ministra hospodárstva Karla Hirmana je priemerný vek áut na Slovensku 15 rokov, čo podľa neho treba zmeniť.

Slovenské rodiny by podľa neho mali dostať možnosť zaobstarať si novšie autá za prijateľné ceny. Ak by návrh prešiel, vďaka novému šrotovnému by za svoje staré auto mohli dostať 2 000 eur.

Šrotovné na Slovensku fungovalo už počas finančnej krízy v roku 2008 a podľa Hirmana bolo veľmi účinné. „Nevymýšľame žiaden bicykel, šrotovné sme tu mali, veľmi sa osvedčilo,“ povedal na tlačovej konferencii. Podľa bývalého ministra by to bola skvelá príležitosť pomôcť aj životnému prostrediu, aj ekonomike.

Šrotovné by sme vedeli financovať z európskych zdrojov

Šrotovné by podľa Hirmana dokázalo eliminovať dosahy emisnej normy Euro 7, ktorá spôsobí najmä to, že sa výrazne zdvihnú ceny osobných áut.

Slovensko by vraj vedelo zdroje na tento návrh čerpať aj z európskych zdrojov. Šrotovné by sme podľa Demokratov mohli financovať z nového sociálneho klimatického fondu, ktorý má k dispozícii časť z 1,4 miliardy eur.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

