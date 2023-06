Česko mení ceny diaľničných známok, niektorí majú dôvod na radosť, iní zaplačú ( + tabuľka)

OK

OK

V Česku sa ceny diaľničných známok menili naposledy v roku 2012. Za čas, ktorý odvtedy uplynul, sa však cesty u našich susedov výrazne zmenili, cestná preprava sa stala kvalitnejšou a pribudlo niekoľko kilometrov nových diaľnic. Zlepšenia so sebou priniesli okrem spokojnejších vodičov aj vyššie náklady na údržbu ciest. Česi preto po 11 rokoch rozhodli o zmene poplatkov pri kúpe diaľničnej známky. Na nový cenník upozornil portál Autonoviny.

Za ročnú si síce priplatíš, na mesačnej však ušetríš

Šoféri si najvýraznejšiu zmenu všimnú pri kupovaní ročnej diaľničnej známky. Je to však zároveň jediná známka, pri ktorej sa cena zvýšila. Od roku 2024 tak za ňu viac nezaplatia 1500 českých korún (63 eur), ale 2300 českých korún (97 eur).

Dobrou správou je, že za mesačnú a desaťdňovú známku zaplatíš v ďalšom roku o niečo menej. Do obehu dali Česi aj úplnú novinku, ktorou je jednodňová diaľničná známka. Tá ťa vyjde len na 200 českých korún (8,40 eura).

Ak máš elektromobil, máš to grátis

Aj naďalej bude u našich českých susedov platiť výhodná ponuka pre majiteľov elektrických áut. Majitelia hybridných plug-in áut to síce zadarmo mať nebudú, no podobne, ako to je pri nízkoemisných autách, ktorých emisie neprekročia 50 gramov na kilometer, budú mať na diaľničnú známku zľavu. Pre viac informácií si pozri tabuľku nižšie.

Od března 2024 změníme ceny dálničních známek. Nově bude možné zaplatit si jednodenní dálniční známku za 200 Kč, desetidenní bude stát 270 Kč, měsíční 430 Kč a roční poplatek bude ve výši 2300 Kč. Veškeré peníze utržené z dálničních známek vracíme do výstavby a údržby dálnic. pic.twitter.com/0PqW2KOrrU — Martin Kupka (@makupka) May 12, 2023

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.