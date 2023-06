Kočnerov „Bentley“ iPhone môže obsahovať tajné, vymazané správy. Už vraj existuje program, ktorý ich odhalí, tvrdí prokurátor

Dozoroví prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka chcú odhaliť nové stopy. Len niekoľko dní po tom, čo súd rozhodol, že Marian Kočner je v prípade nevinný, navrhujú znovu skontrolovať mobily Kočnera aj Aleny Zsuzsovej, informujú Aktuality.

Zsuzsová je vo veci vraždy novinára vinná ako objednávateľka, okrem toho ju odsúdili aj za dve ďalšie vraždy a spolu za ne dostala trest odňatia slobody na 25 rokov. Nejde o konečné rozhodnutie, pre odvolania sa bude prípadom najbližšie zaoberať ešte Najvyšší súd.

Nová technológia by mohla priniesť nové dôkazy

Dôvodom, prečo chcú znovu oba mobily preskúmať, je posun v technológiách. Znalec na oblasť IT Dušan Mikulaj podľa Aktualít naznačil, že síce v minulosti neexistoval softvér na čítanie vymazaných správ alebo súborov v aplikácii Threema, dnes by to už možno šlo.

„Ak by sa zopakovala akvizícia mobilných telefónov v súčasnosti dostupnými metódami a prostriedkami, tak možno očakávať výrazne vyššie obnovenie vymazaných údajov, ako to bolo možné pri pôvodnej akvizícii predmetných fyzických zariadení, teda mobilných telefónov,“ povedal Mikulaj na súde. Fungovať by to malo aj na vymazané správy z aplikácie Signal.

Či prokurátori takúto možnosť dostanú, nie je jasné.

