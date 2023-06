Hrad v Škótsku za menej ako 35-tisíc eur? Za výhodnú cenu môže byť aj tvoj, má to však jeden háčik.

OK

Aktuálni majitelia škótskeho hradu Brough Lodge ponúkajú svoj majetok na predaj za lákavú sumu približne 35-tisíc eur. V ponuke však uvádzajú, že to má jeden háčik, informuje CNN.

Brough Lodge sa nachádza na ostrove Fetlar na severe krajiny. Ide o jednu z najodľahlejších lokalít v rámci Veľkej Británie, a tak je preprava na ostrov pomerne komplikovaná. Dostupný je z trajektu v Shetlandoch, kam sa dostaneš po triapolhodinovom lete z Londýna.

Na ostrove Fetlar aktuálne žije približne 70 ľudí. Hrad je zasadený do svahu a ponúka výhľad na pastviny a útesy tiahnuce sa k moru. Postavený bol v roku 1825 miestnym obchodníkom, je to však už viac ako 50 rokov, čo je neobývaný.

Skvelá cena, kde je teda problém?

Okrem domu sa na pozemku nachádza nádvorie, niekoľko murovaných záhrad a oválna veža, ktorá sa kedysi používala ako pozorovateľňa. Lákavá ponuka a výhodná cena však prinášajú jednu nepríjemnosť.

Ak by si si totiž hrad zakúpil, jeho obnova by ťa podľa odhadov terajších majiteľov vyšla na viac ako 13 miliónov eur. Na kúpu sa preto hľadá milionár, ktorý by bol ochotný zrekonštruovať unikátny historický objekt.

