Anne Karolíne Schmiedlovej sa podarilo poraziť Dayovú, prebojovala sa už do osemfinále French Open

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa dnes postavila na kurt proti Američanke Kayle Dayovej. V predošlých zápasoch sa jej podarilo poraziť súperku z Ruska, Kudermetovovú a Španielku Zadoinovú. V treťom kole Roland Garros 2023 narazila na Američanku Kaylu Dayovú. Slovenka zvíťazila pomerne hladko, dva nula na sety.

Slovenská tenistka sa v prvom kole French Open objavila v zápase proti Ruske Veronike Kudermetovovej v drese vo farbách ukrajinskej vlajky, aby tak vyjadrila podporu našim susedom. Po zápase svoju radosť z výhry zdieľala na instagramovom profile, čo si ihneď všimla jej tenisová kolegyňa z Ukrajiny, Katarina Zavacka. Jej fotku prezdieľala a v popise nechýbali ani srdiečka žltej a modrej farby.

V osemfinále sa Anna Karolína stretne s náročnou prekážkou, ktorou je ďalšia americká tenistka a zároveň šiesta hráčka sveta, Coco Gauffová.

Anna Karolina Schmiedlova

🫂 Thank you!



Katarina Zavatska: Anna Karolina stands with 🇺🇦, she asked me many times how she can help in Slovakia, maybe to do a charity event to support kids. It’s not so easy to plan everything, but we think a lot ab it & really want to do it 🙏 pic.twitter.com/NVIlE51XMW