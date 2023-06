Slováci sa môžu tešiť, ZSSK spúšťa 26 letných vlakov. Minulý rok ich na cesty do Chorvátska či Štúrova využilo až 43-tisíc ľudí

Od 17. júna ZSSK podporí slovenský turizmus a spustí 18 letných vlakov na Slovensku, osem medzištátnych vlakov do Poľska a autovlak do Splitu.

Železničná spoločnosť Slovensko rozširuje svoje služby o letné vlakové spoje. Od 17. júna podporí turizmus 18 letných vlakov na Slovensku, osem medzištátnych vlakov do Poľska a autovlak do Splitu. Tie budú premávať do 17. septembra.

Premávať bude aj linka, ktorá bola minulý rok najobľúbenejšia, a to z Košíc do Starej Ľubovne. Tú využilo 28 % cestujúcich prostredníctvom letných vlakov.

„Počas minuloročnej turistickej sezóny ZSSK letnými vlakmi za 176 dní prepravila viac ako 43 000 spokojných cestujúcich, pričom priemerná denná obsadenosť týchto vlakov bola 246 osôb. Rok predtým sme prepravili bezmála 42 000 cestujúcich,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň. ZSSK prepravila počas júla a augusta 2022 viac ako 11 miliónov cestujúcich, čo je oproti sezóne 2021 nárast o 18 %.

V Štúrove budeš skôr

ZSSK vyhovela aj požiadavkám cestujúcich. Na ich podnet bude vlak na trati Zvolen – Štúrovo jazdiť už o niečo skôr ako minulý rok. Zo Zvolena bude vlak odchádzať už o 7.50 h. ZSSK chce týmto krokom dosiahnuť, aby cestujúci mali viac času na preskúmanie a spoznanie Štúrova či kúpanie v miestnom akvaparku.

Pravidelné vlakové spojenie so službou prepravy osobných automobilov a motoriek do Splitu odchádza z Bratislavy každú stredu, piatok a nedeľu o 15.53 h. V opačnom smere zo Splitu do Bratislavy vždy vo štvrtok, v sobotu alebo v pondelok o 17.20 h. do 7. októbra 2023. Viac informácií o letných vlakoch nájdeš na tomto odkaze.

