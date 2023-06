MAPA: Na Slovensko prichádzajú nebezpečné búrky s krúpami, niekde bude extrémne teplo

OK

Na celom území Slovenska sa môžu v stredu popoludní vyskytnúť búrky. Na západe treba zároveň počítať s vysokými teplotami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

V jednotlivých okresoch je však podľa meteorológov malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od 12.00 do 22.00 h.

Západ môžu zasiahnuť silné búrky, ktoré sme tento rok ešte nezažili

Najprv by sa intenzívne lejaky mali objaviť na východe a severe Slovenska. Naopak, na západe by sme so zrážkovou činnosťou v poobedných hodinách rátať nemali, priblížil portál iMeteo.

Situácia sa však na západe Slovenska môže výrazne zhoršiť vo večerných hodinách. Meteorológovia sa zatiaľ nezhodujú na tom, aký rozmer by mohli búrky v tejto oblasti nabrať. Podľa doterajší modelov však existuje veľká šanca, že ich bude sprevádzať silný nárazový vietor.

Počas stredy však môže byť zároveň horúco, a to najmä v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji, väčšine Nitrianskeho a niektorých okresoch Banskobystrického kraja. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia.

