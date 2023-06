Obrovská tragédia. Výbuch plynu v čínskej reštaurácii zabil minimálne 31 ľudí

Najmenej 31 ľudí prišlo o život pri mohutnom výbuchu plynu v barbecue reštaurácii v meste Jin-čchuan na severozápade Číny. Ďalších sedem osôb je v starostlivosti lekárov. Jeden zo zranených je v kritickom stave a dvaja utrpeli ťažké popáleniny, zvyšní majú len ľahšie poranenia. Podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua výbuch zapríčinil únik skvapalneného ropného plynu.

BREAKING: Gas explosion rips through restaurant in northern China, killing at least 31 people pic.twitter.com/X8lBqh5qCE