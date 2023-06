Zuzana Čaputová pripustila, že v jej dome niekto nahlásil výbušniny. Neobjasnila, či je pravda, že jej ponúkli post šéfky NATO.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Sobotných dialógoch na rádiu Slovensko povedala, že jedným z dôvodov, prečo sa rozhodla v ďalších voľbách nekandidovať, boli útoky v jej dome v Pezinku. Potvrdila, že u nej doma alebo v okolí boli viackrát nahlásené výbušniny či podozrivé osoby.

Prezidentka odpovedala aj na otázku, či môže potvrdiť, že dostala ponuku kandidovať na post generálnej tajomníčky NATO. Pozíciu vo vedení Severoatlantickej aliancie považuje za veľmi významnú úlohu. Najmä v čase vojny na území Európy si však nemyslí, že by mala ašpirovať na tento post. Bližšie informácie o tom, či sa k nej dostali „signály“ o tejto ponuke neprezradila.

Základné hodnoty bude chrániť aj naďalej

Deklarovala, že aj po skončení svojho mandátu chce zápasiť o ochranu základných hodnôt. Vníma to ako svoj záväzok voči spoločnosti aj demokracii. „Budúcnosť demokracie bude podľa nej závisieť aj od ľudí a ich ochoty zaujímať sa o dianie v spoločnosti, ísť voliť. Demokracia nefunguje na autopilota a vyžaduje i našu účasť,“ zdôraznila Zuzana Čaputová.

Prezidentka si myslí, že so slušnosťou sa dá uspieť v politike, vyhrať voľby aj vykonávať mandát bez kompromisov. Svoje rozhodnutie neuchádzať sa opätovne o post hlavy štátu nepovažuje za signál opaku. Myslí si, že v politike máme slušných ľudí.

„Ak chceme žiť ako jedno spoločenstvo, národ, musíme spolupracovať. Predpokladom toho je slušnosť v komunikácii, vo vzťahoch. Ak budeme preferovať deštrukciu, nenávisť, strach na dosiahnutie cieľov, povedie nás to k rozkladu,“ zdôraznila s tým, že si váži každého slušného človeka, ktorý do politiky ide.

Prezidentka podčiarkla, že Slovensko je parlamentnou demokraciou, kde má prezident limitované právomoci a vo všeobecnosti by to meniť nechcela. Legitímna by však podľa nej bola napríklad úvaha o posilnení práva veta, či by napríklad na jeho prelomenie nebolo potrebné v parlamente viac hlasov poslancov.

Aktuálne je podľa nej veto hlavy štátu pri zákonoch ľahko ignorovateľné. Dodala, že dôležitou kompetenciou prezidenta je tiež možnosť podať podnet na Ústavný súd, aby určil, kde sú medze ústavnosti.

Zvažuje podať podnet na Maroša Žilinku

Zuzana Čaputová tiež v sobotnej relácii nevylúčila, že podá disciplinárny podnet na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Uviedla, že v odôvodnení rozhodnutia Ústavného súdu v súvislosti s paragrafom 363 Trestného poriadku sú aj vety, ktoré môžu byť podkladom pre takéto podanie. Podľa vlastných slov to ešte bude zvažovať.

„Opäť sa budem pozerať na križovatku, či podám alebo nepodám disciplinárny návrh, chcela som si počkať na rozhodnutie Ústavného súdu,“ uviedla hlava štátu s tým, že sa chce ešte do hĺbky pozrieť na písomné odôvodnenie rozhodnutia súdu.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.