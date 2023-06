Zajtra sa vyčasí, ale budúci týždeň opäť rátaj s búrkami. Takéto počasie nás čaká v nasledujúcich dňoch.

OK

Po intenzívnom zrážkovom období by mali búrky a dážď na našom území pomaly doznievať. Podmienky na ich vývoj ešte ostali v závetrí pohorí v Banskobystrickom kraji a na Gemeri, no vo večerných hodinách by mali postupne odznieť, informuje SHMÚ. V nedeľu (25. 6.) už meteorológovia búrky neočakávajú.

Na ostatné územie už od severozápadu až severu prúdi chladnejší, suchší a stabilnejší vzduch, v ktorom sa netvorí kopovitá, ale len nízka až stredná slohová oblačnosť a tá búrky neprinesie. Zajtra sa už búrky s vysokou pravdepodobnosťou nevyskytnú nikde na našom území, píšu meteorológovia.

V nedeľu už bude jasno

Na naše územie bude nedeľu za zvlneným studeným frontom od západu zasahovať tlaková výš so stredom v alpskej oblasti, ktorá počas dňa zoslabne.

V noci bude prevažne oblačno, od severozápadu sa oblačnosť bude postupne zmenšovať. Prehánky a búrky budú ojedinele najmä na strednom Slovensku a východe. Najnižšia nočná teplota bude 17 až 12 °C, v údoliach lokálne okolo 10 °C.

Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach. Prehánky sa vyskytnú výnimočne. Zrána bude ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí 24 až 29 °C, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši okolo 22 °C. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

V pondelok bude ešte pekne, ale zvyšok týždňa sa bude opäť niesť v znamení letných búrok a prehánok.

