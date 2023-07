Orbán: Putin má situáciu pevne pod kontrolou. Ukrajina už nie je suverénnou krajinou.

Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovore pre Axel Springer vyzdvihol rýchlosť, akou sa Vladimir Putin vyrovnal s povstaním Vagnerovej skupiny, píše Politico. Zatiaľ čo západné krajiny tvrdia, že vzbura žoldnierov ukázala slabosť Putinovho režimu, Orbán tvrdí opak.

„Keď sa to podarí do 24 hodín, je to signál sily,“ tvrdí premiér Maďarska, ktorý je známy pre svoje nekritické postoje voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V udalosti, pri ktorej sa Vagnerova skupina dostala až takmer do Moskvy, Orbán podľa vlastných slov „nevidí význam“.

Maďarský premiér tvrdí, že štruktúry v Rusku sú veľmi stabilné. „Rusko nie je krajinou ako Nemecko alebo Maďarsko. Je to iný svet. Štruktúra je iná, sila je iná, stabilita je iná,“ vyjadril sa a dodal, že podľa jeho názoru Ukrajina nemôže vojny s Ruskom vyhrať. „Ukrajina už nie je suverénnou krajinou. Nemajú peniaze. Nemajú zbrane. Môžu bojovať len preto, že ich podporujeme – myslím tým Západ,“ vyhlásil maďarský premiér.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

