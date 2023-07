Americká CIA chce v Rusku vo veľkom verbovať špiónov. Plánuje využiť nespokojnosť s vojnou na Ukrajine

Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby CIA William Burns uviedol, že ozbrojená vzbura lídra žoldnierov z Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina bola výzvou pre ruský štát, ktorá ukázala korozívny účinok vojny prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine.

Nespokojnosť s vojnou v Rusku vytvára podľa šéfa CIA výnimočnú príležitosť verbovať špiónov. „Nespokojnosť s vojnou bude naďalej podkopávať ruské vedenie pod pokrievkou neustálej štátnej propagandy a útlaku. Takáto šanca sa naskytne len raz za generáciu a my v CIA ju nemienime premárniť,“ vyhlásil Burns počas prednášky pre britskú nadáciu Ditchley Foundation.

