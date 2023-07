Pri nehode zasahovali aj leteckí záchranári.

V nedeľu podvečer sa v Novom Meste nad Váhom stalo nešťastie. Do jazera Zelená voda skočil 35-ročný muž. Podľa dostupných informácií sa pri skoku do vody nešťastne udrel do hlavy a ochrnul, informuje postál tvnoviny.sk.

Pri nehode zasahovali aj leteckí záchranári. Bližšie informácie zatiaľ nie sú dostupné.