Rodičia žiakov zo školy, ktorú v Bratislave podpálil študent, vyvracajú špekulácie. Takýto prístup majú učitelia, opisujú v liste

Rodičia odmietajú tvrdenia, že by bol na ich deti vyvíjaný príliš veľký tlak zo strany školy.

Absolventi a rodičia žiakov Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Teplická v Bratislave, ktorú v sobotu skoro ráno podpálil jeden zo žiakov, zverejnili otvorený list. Vyjadrili v ňom plnú podporu a dôveru vedeniu. Odmietajú, že by bol na ich deti vyvíjaný prílišný tlak zo strany vedenia školy.

„Netušíme, čo sa skrýva za individuálnou tragédiou z tohto víkendu, a ani nám neprináleží skúmať či hodnotiť to. Nechávame to v kompetencii zodpovedných orgánov a inštitúcií,“ uviedli v úvode a zároveň vyjadrili podporu rodine obete a škole.





Za školou stoja

Podľa ich slov škola stojí za vynikajúcimi výsledkami žiakov a právom jej patrí miesto medzi najúspešnejšími školami na Slovensku. V liste ďalej uviedli, že škola kladie popri vzdelávaní dôraz „na ľudskú stránku, toleranciu a vzájomný rešpekt. Láskavý prístup (školy) umožňuje rozvíjať a podporovať individuálne talenty a nadanie našich detí“. Podľa slov rodičov škola stelesňuje vzdelávaciu inštitúciu v 21. storočí.

Rodičia vo vyhlásení popreli špekulácie o tom, že by škola vyvíjala na žiakov tlak. „Absolútne nesúhlasíme s názorom, že deti nemôžu zlyhať, byť slabšie, a to len z dôvodu, že sú nadané. Naopak, deti sú vedené k tomu, že môžu robiť chyby, majú na ne právo, pretože práve chyby im pomáhajú učiť sa, a nemusia sa za ne hanbiť,“ píšu.

Dve tragédie za pár mesiacov

Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave navštevoval 18-ročný Benjamin, ktorý v sobotu (1. 7.) v skorých ranných hodinách vnikol do budovy a založil požiar, pri ktorom zomrel. Z rovnakej školy pochádzal aj strelec, ktorý na Zámockej ulici pred podnikom Tepláreň v Bratislave zabil dve osoby.

Kompletné znenie otvoreného listu:

Tragické udalosti sobotného rána (1. 7. 2023) hlboko zasiahli nás všetkých.

V prvom rade by sme chceli vyjadriť spoluúčasť rodine obete a tiež vedeniu,

pedagógom a žiakom Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠPMNDaG)



Teplická v Bratislave. Netušíme, čo sa skrýva za individuálnou tragédiou z tohto

víkendu, a ani nám neprináleží skúmať či hodnotiť to. Nechávame to v kompetencii

zodpovedných orgánov a inštitúcií.



V tejto chvíli plnej napätia a neistoty však chceme my, rodičia detí študujúcich na

tejto škole a absolventi školy, vyjadriť plnú podporu a dôveru vedeniu,

pedagogickému zboru a psychológom školy.



Táto škola je známa a unikátna tým, že vzdeláva nadané deti a dosahuje vynikajúce

výsledky. Dlhodobo patrí medzi najúspešnejšie na Slovensku (naposledy prvé miesto v rebríčku INEKO za školský rok 2021/2022), jej žiaci pravidelne obsadzujú popredné priečky na slovenských a aj medzinárodných olympiádach a súťažiach. Deti sú vedené a podporované v samostatnom kritickom myslení, triezvom a racionálnom vyhodnocovaní informácií a k vzájomnej diskusii s rešpektom, o čom svedčí aj tohtoročné 1. a 3. miesto študentov ŠPMNDaG v celoslovenskom kole olympiády kritického myslenia.



Dnes však chceme hovoriť o inom aspekte vzdelávania detí na tejto škole – a to je jej dôraz na ľudskú stránku, toleranciu a vzájomný rešpekt. V náročných podmienkach slovenského školstva sa vedeniu a pedagogickému zboru dlhodobo darí na škole vytvárať atmosféru ľudskosti, rešpektu a prijatia študentov s ich rôznymi osobnosťami tak, aby sa tam cítili prijatí a v bezpečí. Vnímame dlhoročné obrovské osobné nasadenie vyučujúcich, ktorého výsledkom je, že deti chodia do školy s radosťou, neboja sa klásť otázky, diskutovať, vyjadriť svoj názor. Sú vedené k tolerancii a všeobecnému vzájomnému rešpektu. Zároveň majú ustavičnú možnosť pomoci a podpory niekoľkých školských psychológov.



Individuálny a láskavý prístup umožňuje rozvíjať a podporovať individuálne talenty a nadanie našich detí. Ako rodičia sme vďační, že majú možnosť vzdelávať sa na

takejto škole, ktorá svojou podstatou stelesňuje to, ako by mala vyzerať vzdelávacia inštitúcia v 21. storočí. Pritom nejde o materiálne podmienky tejto školy, ale o hlboko ľudský, rešpektujúci a chápavý prístup každého jedného zamestnanca tejto školy.



Uvedené skutočnosti, ktoré sú našou každodennou skúsenosťou, sú

v úplnom rozpore s medializovaným ojedinelým názorom anonymného rodiča

naznačujúcom tlak zo strany školy na deti. Voči tomuto tvrdeniu sa dôrazne

ohradzujeme, označujeme ho za nepravdivé a nestotožňujeme sa s

ním.



Pedagógovia ŠPMNDaG vytvárajú stimulujúce prostredie pre vzdelávanie detí

tak, aby im umožnili rozvíjať ich prirodzený talent a nadanie, čo je vo svojej podstate nezlučiteľné s akýmkoľvek nátlakom.



Úspešnosť tohto prístupu dokumentujú už spomínané vynikajúce výsledky, ktoré

žiaci ŠPMNDaG dlhodobo dosahujú. Absolútne nesúhlasíme s názorom,

že deti nemôžu zlyhať, byť slabšie, a to len z dôvodu, že sú nadané. Naopak, deti sú

vedené k tomu, že môžu robiť chyby, majú na ne právo, pretože práve chyby im

pomáhajú učiť sa, a nemusia sa za ne hanbiť. Škola nevedie deti k predstave o

samých sebe, že sú najlepšie. Škola deti stimuluje a podporuje v rozvoji ich nadania a talentu.



Žiadame médiá o zdržanlivosť pri komentovaní nedávnej tragickej udalosti a dávanie do súvislosti s podstatou a charakterom tejto školy. Zverejňovanie neoverených informácií a z kontextu vytrhnutých faktov hlboko zasahuje naše deti, ktoré sú so svojou školou stotožnené a v citlivom tínedžerskom veku ťažko spracúvajú pocity smútku a krivdy, ktoré to v nich vzbudzuje.



Zároveň žiadame médiá o zdržanlivosť pri dávaní do súvisu tejto tragickej udalosti s tragédiou na Zámockej ulici. Tieto dve udalosti podľa zatiaľ dostupných udalostí

nemajú žiadnu vzájomnú súvislosť. Škola venovala veľmi veľa času a energie

minimalizovaniu následkov udalosti na Zámockej ulici na psychiku detí a zároveň

prevencii podobným či iným udalostiam.



Na záver zdôrazňujeme, že my ako rodičia žiakov tejto školy a absolventi

vyjadrujeme plnú nespochybniteľnú podporu a dôveru tejto škole, vzdelávaciemu

programu pre nadané deti, vedeniu školy, všetkým pedagógom, psychológom

a ostatným zamestnancom školy.

Rodičia študentov a absolventi Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠPMNDaG) Teplická v Bratislave



V Bratislave dňa 3. 7. 2023