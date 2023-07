Rozlúčkový koncert s Danom Heribanom: tieto slová mu odkázala vdova Kamila

Podujatie Hodina nočného pokoja sa odohralo na trnavskom Nádvorí.

Počas spomienkového koncertu venovaného zosnulému hercovi a hudobníkovi Danovi Heribanovi sa na Nádvorí v Trnave zišla jeho rodina, priatelia a kolegovia. Na podujatí s názvom Hodina nočného pokoja, odkazujúcim na pieseň Dana Heribana, vystúpili v Heribanovom rodnom meste Jana Kirschner, Zuzana Mikulcová, Zuzana Norisová, Svetlana Rymarenko či Braňo Jobus.

V publiku bezplatného podujatia nemohla chýbať ani Danova manželka Kamila, ktorá sa prihovorila prostredníctvom dopredu nahratého záznamu. TV Markíza zrekapitulovala jej slová takto:

„Ahojte, keď sme vyberali spevákov na túto akciu a ja som rozmýšľala, kto by to mohol spievať, tak mi nenapadal žiadny chlap. Jednak, že je to stále veľmi citlivé a je to strašne čerstvé, a tak sa mi začali odkrývať možnosti žien. Myslím si, že tie ženy do toho vnesú tú citlivosť, ktorú mal Danko, a sú to všetko ženy, ktoré sú Danovmu srdcu blízke, môjmu srdcu blízke a sú veľmi dobré profesionálne speváčky, ktoré to určite zaspievajú parádne.“ Po odznení nahrávky sa za zvukov potlesku pousmiala.