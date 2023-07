PREHĽAD: Toto sú najlepšie zarábajúce profesie na Slovensku

Takmer 68 % pracovných ponúk kládlo dôraz na prax, 69 % inzerátov požadovalo znalosť anglického jazyka. Podmienkou ukončenia vysokoškolského vzdelania malo iba 10 % inzerátov.

V prvom polroku uverejnil pracovný portál Profesia 163 179 ponúk, ide o historicky druhý najväčší počet. Najviac ponúk, a to 19 %, uverejnili firmy v oblasti obchodu. Medzi uchádzačmi s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa bol najväčší dopyt po učiteľoch a lekároch. Informovala o tom manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.

Firmy nehľadajú vysokoškolákov

Viac ako 40 % pracovných ponúk, v ktorých spoločnosti hľadali ľudí s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, bolo z oblasti školstva, a to konkrétne 5 289. Firmy hľadali aj lekárov, bola to druhá najčastejšie žiadaná pozícia s požiadavkou na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Na pozíciu lekára uverejnili 1 093 ponúk. Podmienka ukončenia vysokoškolského vzdelania bola v 10 % inzerátov. Najväčší záujem mali firmy o pracovníkov v oblasti IT, konkrétne programátorov.



„Spomedzi pozícií bol najväčší dopyt po predavačoch, administratívnych pracovníkoch a operátoroch výroby. Vo všetkých prípadoch išlo o približne 13-tisíc pracovných ponúk,“ uviedla Melcerová.



Viac ako 38 % ponúk bolo pre uchádzačov s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Na pozíciu administratívnych pracovníkov uverejnili vyše 8 000 ponúk, nasledovali obchodní zástupcovia a firmy hľadali takmer 5 000 odborných predajcov.



Druhý najväčší podiel spomedzi uverejnených inzerátov tvorili ponuky práce v oblasti výroby, a to 14 %, a na treťom mieste boli ponuky z administratívy. Takmer rovnaký počet zamestnancov hľadali aj v sektore informačných technológií.

Pozície s atraktívnym ohodnotením

Najvyššie platy ponúkali firmy v oblastiach vrcholového manažmentu a informačných technológií. V hrubom pri týchto pozíciách boli platy vo výške 2 200, respektíve 2 100 eur. V priemere 1 800 eur ponúkali v manažmente, priemerný plat nad 1 600 eur uvádzali v inzerátoch v oblasti zdravotníctva a telekomunikácií.



Takmer 68 % ponúk kládlo dôraz na prax, 69 % inzerátov požadovalo znalosť anglického jazyka.